Ben Gvir sur l'esplanade des Mosquées : le Hamas condamne une « provocation délibérée »

Le Hamas a condamné mercredi une « provocation délibérée » après une nouvelle visite d'Itamar Ben Gvir, ministre d'extrême droite israélien, sur l'esplanade des Mosquées.

« Le ministre israélien de la Sécurité nationale, l'extrémiste Itamar Ben Gvir, a pris d'assaut aujourd'hui la mosquée bénie d'al-Aqsa, à la tête de groupes de colons, une provocation délibérée coïncidant avec [une] date douloureuse », a déclaré le mouvement islamiste dans un communiqué en référence aux heurts du 8 octobre 1990 lors desquels plus d'une quinzaine de Palestiniens avaient été tués à Jérusalem, certains sur l'esplanade même.

Cette visite de M. Ben Gvir survient alors que les juifs fêtent Soukkot, une des grandes fêtes du calendrier hébraïque, mais aussi en pleines négociations indirectes entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en vue de mettre un terme à la guerre de Gaza.