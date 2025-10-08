Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre de Gaza

Ben Gvir sur l'esplanade des Mosquées : le Hamas condamne une « provocation délibérée »


AFP / le 08 octobre 2025 à 12h21

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur l'esplanade des mosquées, le 8 octobre 2025. Photo Jewish Power/Handout via REUTERS

Le Hamas a condamné mercredi une « provocation délibérée » après une nouvelle visite d'Itamar Ben Gvir, ministre d'extrême droite israélien, sur l'esplanade des Mosquées.

« Le ministre israélien de la Sécurité nationale, l'extrémiste Itamar Ben Gvir, a pris d'assaut aujourd'hui la mosquée bénie d'al-Aqsa, à la tête de groupes de colons, une provocation délibérée coïncidant avec [une] date douloureuse », a déclaré le mouvement islamiste dans un communiqué en référence aux heurts du 8 octobre 1990 lors desquels plus d'une quinzaine de Palestiniens avaient été tués à Jérusalem, certains sur l'esplanade même. 

Cette visite de M. Ben Gvir survient alors que les juifs fêtent Soukkot, une des grandes fêtes du calendrier hébraïque, mais aussi en pleines négociations indirectes entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en vue de mettre un terme à la guerre de Gaza.

Le Hamas a condamné mercredi une « provocation délibérée » après une nouvelle visite d'Itamar Ben Gvir, ministre d'extrême droite israélien, sur l'esplanade des Mosquées.« Le ministre israélien de la Sécurité nationale, l'extrémiste Itamar Ben Gvir, a pris d'assaut aujourd'hui la mosquée bénie d'al-Aqsa, à la tête de groupes de colons, une provocation délibérée coïncidant avec [une] date douloureuse », a déclaré le mouvement islamiste dans un communiqué en référence aux heurts du 8 octobre 1990 lors desquels plus d'une quinzaine de Palestiniens avaient été tués à Jérusalem, certains sur l'esplanade même. Cette visite de M. Ben Gvir survient alors que les juifs fêtent Soukkot, une des grandes fêtes du calendrier hébraïque, mais aussi en pleines négociations...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés