Nouvelle visite de Ben Gvir sur l'esplanade des Mosquées

Le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben Gvir, s'est rendu mercredi matin sur le site religieux hautement sensible de l'esplanade des Mosquées de Jérusalem, a indiqué son porte-parole à l'AFP.

Cette visite de M. Ben Gvir, habitué des provocations, survient alors que les juifs fêtent Souccot, une des grandes fêtes de pèlerinage à Jérusalem du calendrier hébraïque, mais aussi en pleines négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue de mettre un terme à la guerre de Gaza.

Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade, bâtie sur les ruines du second temple juif détruit en l'an 70 par les Romains, est située dans la Vieille Ville de Jérusalem, dans le secteur oriental, occupé et annexé par Israël, de la ville sainte. Pour les juifs, c'est le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.