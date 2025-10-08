Un marin philippin meurt après l'attaque d'un cargo néerlandais par les houthis yéménites

Un membre d'équipage philippin d'un cargo néerlandais est mort de ses blessures après une attaque menée la semaine dernière par des rebelles yéménites houthis dans le golfe d'Aden, a annoncé mercredi le gouvernement philippin. Les rebelles houthis ont revendiqué l'attaque perpétrée en septembre contre le bateau MV Minervagracht, qui a provoqué un incendie et blessé deux personnes.

Les houthis prennent pour cible depuis des mois des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

La deuxième victime de l'attaque, également philippine, se remet de ses blessures, tandis que 10 autres membres d'équipage ont été rapatriés à Manille le weekend dernier, a déclaré le ministère philippin des Travailleurs migrants.

Des responsables philippins sont en route pour Djibouti, accompagnés de la sœur et de la femme du marin décédé, afin de rencontrer l'armateur et d'organiser le rapatriement de la dépouille, a précisé le ministre des Travailleurs migrants, Hans Cacdac, sur le réseau social X.

Les houthis, qui contrôlent de larges pan du Yémen en guerre, ont également multiplié les tirs de drones et de missiles contre Israël, qui a riposté en menant plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.