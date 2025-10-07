Le Hamas veut la libération du détenu Marwan Barghouthi, rapporte un média égyptien

Le Hamas a réclamé la libération de Marwan Barghouthi, le plus célèbre détenu palestinien, dans le cadre des discussions indirectes mardi avec Israël sur la liste des prisonniers palestiniens devant être relâchés en échange des otages israéliens, selon un média d'Etat égyptien.

Depuis lundi, ces pourparlers ont lieu dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la base du plan du président américain Donald Trump qui prévoit un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre en échange de prisonniers palestiniens, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

Al-Qahera News a annoncé le début des discussions par l'intermédiaire de l'Egypte sur « les listes des prisonniers palestiniens censés être libérés des prisons israéliennes conformément à l'accord d'échange ».

Parmi les noms des prisonniers mentionnés dans la liste figurent celui de Marwan Barghouthi ainsi que ceux de figures palestiniennes, Ahmad Saadat, Hassan Salamé et Abbas Al-Sayyed, selon la même source.

Ancien haut cadre du parti palestinien Fatah condamné à la perpétuité pour meurtres, Marwan Barghouthi a été arrêté en 2002 par Israël et condamné en 2004. Il est considéré comme un « terroriste » par Israël qui lui a infligé cinq peines de prison à perpétuité pour meurtres, pour son rôle dans la seconde Intifada (soulèvement palestinien entre 2000-2005).

Mais il est qualifié par ses partisans de « Mandela de Palestine », et reste une personnalité politique très populaire dans les Territoires palestiniens selon des sondages locaux.

Dimanche, le mouvement palestinien avait affirmé sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange « immédiat » d'otages et de prisonniers avec Israël.