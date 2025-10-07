Une délégation turque participera aux négociations en Égypte

Une délégation turque emmenée par le chef des services de renseignement (MIT) Ibrahim Kalin participera mercredi aux négociations en Égypte en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, rapporte mardi l'agence étatique Anadolu.

« Les questions prioritaires des pourparlers qui se tiendront à Charm el-Cheikh porteront notamment sur l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza, l'échange de prisonniers et l'acheminement de l'aide humanitaire » précise Anadolu.

Selon l'agence, citant des sources sécuritaires, « le directeur du MIT a eu des entretiens bilatéraux avec des responsables américains, égyptiens, qataris et du Hamas (palestiniens, ndlr) avant les négociations ».

« Le processus de négociations indirectes, auquel la Turquie a participé, a débuté en Égypte après les discussions tenues à Doha la semaine dernière » rappelle l'agence.

Ankara avait dépéché une délégation conduite par M. Kalin à Doha.

La Turquie entretient de longue date des relations étroites avec le mouvement islamiste palestinien qu'elle refuse de qualifier de « terroriste » et dont elle accueille régulièrement les représentants de la branche politique.

Une délégation américaine dirigée par Steve Witkoff doit également rejoindre mercredi les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza après deux ans de guerre sur le territoire palestinien qui ont fait plus de 65.000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas.

Un bilan jugé crédible par les observateurs internationaux, dont l'ONU, de l'offensive israélienne conduite en représailles au massacre de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza dont 25 sont mortes selon l'armée israélienne.