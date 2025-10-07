Menu
Le Premier ministre du Qatar va rejoindre les discussions en Egypte


AFP / le 07 octobre 2025 à 20h48

Une manifestante crie lors d’un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 menée depuis Gaza contre Israël par le Hamas, devant le siège du Syndicat des journalistes égyptiens (EJS), au Caire, en Égypte, le 7 octobre 2025. Photo REUTERS/Amr Abdallah Dalsh.

Le Premier ministre du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, va se rendre mercredi en Egypte pour participer aux négociations en cours visant à mettre fin à la guerre à Gaza et libérer les otages, ont annoncé mardi les autorités.

« Le Premier ministre du Qatar se rendra demain matin (mercredi) à Charm el-Cheikh pour rejoindre les négociations en cours » dans « le cadre de l'intensification des efforts régionaux et internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu permanent », a écrit le ministère des Affaires étrangères qatari dans un communiqué sur X.

