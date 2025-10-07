Menu
Dernières Infos - Allemagne

Une maire fraichement élue poignardée, Merz condamne un « acte odieux »


AFP / le 07 octobre 2025 à 16h05

Des pompiers et des secouristes transportent Iris Stalzer, la nouvelle maire élue de Herdecke, sur une civière avant qu’elle ne soit héliportée, le 7 octobre 2025, après avoir été grièvement blessée lors d’une attaque au couteau. Photo AFP/ ALEX TALASH.

La maire d'une petite ville d'Allemagne de l'ouest, tout juste élue fin septembre, a été poignardée mardi selon les médias allemands, le chancelier Friedrich Merz dénonçant un « acte odieux ».

« Nous craignons pour la vie » de la social-démocrate Iris Stalzer, a déclaré sur X le dirigeant allemand, alors que plusieurs médias décrivent l'élue comme grièvement blessée après avoir été attaquée devant son domicile de Herdecke, près de Dortmund (nord-ouest).

