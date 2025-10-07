Une attaque contre des Gardiens de la Révolution fait deux morts

Deux membres du Corps des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, dont un religieux, ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du pays, ont rapporté mardi les médias locaux. Selon l'agence de presse gouvernementale Irna, l'attaque s'est produite lundi soir près de Sarvabad, une ville située à 450 kilomètres à vol d'oiseau à l'ouest de la capitale Téhéran. Elle a été menée par des éléments « anti-révolutionnaires » et a également fait trois blessés, a précisé Irna, citant des responsables locaux des Gardiens de la Révolution.

L'agence Tasnim affirme qu'une grenade a été lancée sur un bâtiment des Gardiens à Sarvabad. Les autorités iraniennes désignent généralement par le terme « anti-révolutionnaire » des groupes armés kurdes actifs le long de la frontière avec l'Irak. Les autorités iraniennes ont dans le passé accusé ces groupes de mener des attaques depuis le Kurdistan irakien voisin. En mars 2023, l'Iran et l'Irak avaient ainsi signé un accord de sécurité visant à désarmer les groupes rebelles kurdes iraniens et à les éloigner des zones frontalières.