Le Qatar affirme qu'Israël aurait dû cesser ses opérations militaires conformément au plan de Trump

Le Qatar a affirmé mardi qu'Israël aurait déjà dû cesser ses opérations militaires à Gaza, conformément au plan du président américain Donald Trump. « Nous attendons les résultats des négociations dans les prochains jours concernant le cessez-le-feu », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari . « Cette question devrait d'abord être adressée à Israël. Il était sensé avoir cessé ses opérations militaires si les déclarations du Premier ministre (israélien) sur son adhésion au plan Trump étaient vraies », a-t-il ajouté.



Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte