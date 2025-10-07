Menu
Le Qatar affirme qu'Israël aurait dû cesser ses opérations militaires conformément au plan de Trump


AFP / le 07 octobre 2025 à 13h49

Le Qatar a affirmé mardi qu'Israël aurait déjà dû cesser ses opérations militaires à Gaza, conformément au plan du président américain Donald Trump. « Nous attendons les résultats des négociations dans les prochains jours concernant le cessez-le-feu », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari . « Cette question devrait d'abord être adressée à Israël. Il était sensé avoir cessé ses opérations militaires si les déclarations du Premier ministre (israélien) sur son adhésion au plan Trump étaient vraies », a-t-il ajouté. 


