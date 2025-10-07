Gaza: la délégation américaine, dirigée par Witkoff, rejoindra les pourparlers mercredi

La délégation américaine dirigée par Steve Witkoff rejoindra mercredi les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, a annoncé le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue allemand, Johann Wadephul.

« Nous avons eu un long dialogue conjoint avec Steve Witkoff, qui envisage de se rendre en Egypte dans les prochaines heures », a-t-il indiqué. Il a précisé que les discussions ont porté sur « l'importance d'une résolution du Conseil de sécurité pour adopter le plan de Trump » ainsi que de « déployer des forces internationales afin de fournir une protection aux Palestiniens et la sécurité pour le côté israélien. »



