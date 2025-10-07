Starmer condamne des manifestations propalestiniennes prévues le jour anniversaire du 7-Octobre

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné l'organisation prévue mardi de manifestations étudiantes propalestiniennes, deux ans jour pour jour après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ayant déclenché la guerre à Gaza. « Ce n'est pas ce que notre pays représente. Ce n'est pas britannique d'avoir si peu de respect pour les autres », écrit le dirigeant travailliste dans le Times, alors que ces manifestations sont prévues à Londres et dans plusieurs villes du Royaume-Uni.

Quelques jours après l'attentat contre une synagogue à Manchester qui a fait deux morts, Keir Starmer a estimé que les manifestations propalestiniennes organisées régulièrement au Royaume-Uni étaient utilisées par certains comme « une excuse ignoble pour attaquer les Juifs britanniques à propos de quelque chose dont ils ne sont aucunement responsables ».

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche que la police aurait davantage de pouvoir pour imposer des restrictions à certaines manifestations, mentionnant en particulier des rassemblements propalestiniens qui suscitent « des craintes importantes » au sein de la communauté juive.

Après l'attaque de la synagogue de Manchester le 2 octobre, le gouvernement avait déjà appelé à reporter des manifestations propalestiniennes, redoutant qu'elles n' »attisent les tensions ».

Mais un millier de manifestants se sont rassemblés samedi à Londres en soutien à l'organisation proscrite Palestine Action, classée « terroriste » par le gouvernement. Parmi eux, David Cannon, membre du Jewish Network for Palestine, a déclaré que « cette manifestation n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Manchester ». « Je suis juif et je soutiens les Palestiniens », a-t-il dit à l'AFP.

Dans un communiqué publié mardi à l'occasion des deux ans du 7-Octobre, Keir Starmer s'est inquiété de la montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni.

« Depuis ce jour terrible, tant de personnes ont vécu un véritable cauchemar », a-t-il dit.

Jeudi dernier, le jour de la fête juive de Yom Kippour, un Britannique d'origine syrienne a foncé avec sa voiture sur des fidèles se rendant à la synagogue de Heaton Park à Manchester avant de les attaquer avec un couteau. Deux hommes de confession juie ont été tués, dont l'un a été touché par un tir de la police qui essayait de neutraliser l'assaillant.

« Ce pays restera toujours uni et debout face à ceux qui sèment le mal et la haine contre les communautés juives », a assuré Keir Starmer.

Dimanche, environ 3.000 personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres pour une commémoration du 7-octobre, brandissant des drapeaux israéliens et britanniques et des affiches d'otages.

L'attaque du Hamas d'octobre 2023 a causé la mort de 1.219 personnes, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens. Sur les 251 personnes prises en otages ce jour-là, 47 se trouvent toujours à Gaza, dont 25 sont morts, selon l'armée israélienne.

La campagne israélienne de représailles militaires a tué au moins 67.160 Palestiniens, selon les chiffres du ministère de la Santé dans le territoire contrôlé par le Hamas, que les Nations unies considèrent comme fiables.