Les compagnies israéliennes exclues du salon aéronautique de Dubaï

Les entreprises de défense israéliennes ont été exclues du prochain salon aéronautique de Dubaï à la suite d'une « évaluation technique », a indiqué mardi l'organisateur de l'évènement, sans fournir davantage de détails sur fond de guerre à Gaza. « Les exposants (israéliens) qui devaient venir ne participeront pas », a affirmé Tim Hawes, le directeur d'Informa markets, en marge d'une conférence de presse annonçant la tenue du Dubai Airshow.

Six entreprises de défense israéliennes devaient participer à la prochaine édition de ce salon biennal, l'un des plus importants du monde, qui se tiendra en novembre dans le riche émirat du Golfe. « Il y a eu une évaluation technique, que nous faisons pour toutes les entreprises qui participent », a-t-il dit. La décision a été prise par un « comité technique », a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

La première participation d'Israël au Dubai Airshow en 2023 avait été plombée par le début de la guerre de Gaza, avec des stands déserts.

Les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en 2020. Mais la guerre à Gaza a détérioré l'image d'Israël auprès de ses voisins arabes. Mardi marque le deuxième anniversaire de l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 menée par le Hamas dans le sud d'Israël, déclenchant une riposte israélienne dévastatrice dans la bande de Gaza.



