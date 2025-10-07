Le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat, et le président du Conseil économique et social, Charles Arbid, se sont tous deux rendus à Baabda pour aborder avec le chef de l’État, Joseph Aoun, le sujet de la conférence « Beirut One », que le ministre prévoit de lancer les 18 et 19 novembre dans la capitale afin d’attirer les capitaux de la diaspora.

« La conférence s’adresse au secteur privé libanais, à la diaspora, ainsi qu’aux investisseurs arabes et étrangers, et se déroule sous le patronage du président Joseph Aoun, qui accorde une grande importance à cet événement économique national », a déclaré le ministre à la sortie de sa réunion. Il a également indiqué que plusieurs indicateurs « clairs montrent une amélioration de la situation économique, et nous aspirons à une année prometteuse pour l’économie libanaise ».

Le ministre a récemment déclaré tabler sur une croissance de 5 % du PIB libanais, en ligne avec la précédente projection de la Banque mondiale, qui devrait cependant être ajustée d’ici décembre. D’autres indicateurs, comme le PMI, confirment cette tendance, qui est à relativiser compte tenu du fort taux d’inflation que connaît encore le pays et du fait que son PIB, ainsi que sa monnaie, ont littéralement fondu depuis le début de la crise qui a éclaté en 2019.

Amer Bsat prépare cette conférence depuis plusieurs semaines et avait prévu de faire approuver le projet par le Conseil des ministres. Contacté, le bureau des médias du ministère n’a pas encore répondu à notre demande de précisions sur ce point.