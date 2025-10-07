Libération d'un homme condamné à mort pour des publications sur le président Saied

Un homme condamné à la peine de mort en Tunisie pour avoir partagé sur Facebook des publications jugées comme portant atteinte au président Kais Saied, a été relâché, a annoncé mardi son avocat à l'AFP sans pouvoir donner de détails sur la décision. L'affaire a fait scandale dans le pays. Des défenseurs des droits y ont vu un « précédent très grave » qui « trahit l'état critique de la justice en Tunisie ».

Saber Ben Chouchane, âgé de 51 ans et détenu depuis janvier 2024, avait été condamné la semaine dernière à la peine capitale par un tribunal de Nabeul (nord), pour des publications sur Facebook « considérées comme portant atteinte au président, à la ministre de la Justice et à la justice », selon Me Oussama Bouthelja.

Si la justice tunisienne continue à prononcer régulièrement des condamnations à la peine capitale, notamment dans des affaires de terrorisme, un moratoire est appliqué de facto depuis 1991. Dans la nuit de lundi à mardi, « sa famille m'a contacté et m'a dit qu'il était rentré et qu'il était à la maison », a dit à l'AFP l'avocat de Saber Ben Chouane.

Me Bouthelja ne disposait pas encore de détails sur ce qui a permis de relâcher son client et attendait d'en savoir davantage auprès des tribunaux. « La dernière démarche que j'ai effectuée en tant qu'avocat a été le dépôt d'une demande d'appel vendredi », a-t-il précisé.

Depuis que le président s'est octroyé les pleins pouvoirs lors d'un coup de force en juillet 2021, les défenseurs des droits humains dénoncent un recul des libertés. Des dizaines d'opposants, avocats, journalistes et militants de l'aide aux migrants sont emprisonnés, soit en vertu du décret 54 sur les fausses informations, soit pour des motifs liés à la législation antiterroriste.

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) a dénoncé la condamnation de Saber ben Chouchane, la qualifiant de « bévue monumentale » à l'encontre d'un « père de trois enfants ». Me Bouthelja a expliqué avoir été « choqué » en apprenant le verdict. « Je n'y ai d'abord pas cru (...). Puis j'ai été choqué, stupéfait, sidéré », a-t-il affirmé.