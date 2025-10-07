Menu
Dernières Infos - Liban-Nord

Incendie maîtrisé près d'une mosquée a Tripoli


L'OLJ / le 07 octobre 2025 à 10h36

Incendie maîtrisé près d'une mosquée a Tripoli

ChatGPT said: L’incendie qui s’est déclaré dans la cour de la mosquée Al-Taqwa à Tripoli, au Liban-Nord, le 7 octobre 2023. Photo relayée par notre correspondant Michel Hallak

Un important incendie, qui s’est déclaré à l’aube dans la cour de la mosquée al-Taqoua à Tripoli, au Liban-Nord, a été maîtrisé par la Défense civile, rapporte notre correspondant Michel Hallak.

Les flammes n’ont pas endommagé la mosquée et aucun blessé n’a été signalé, les seuls dégâts étant matériels. Selon les premières informations disponibles, un contact électrique serait à l’origine du feu.

