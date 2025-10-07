Incendie maîtrisé près d'une mosquée a Tripoli

Un important incendie, qui s’est déclaré à l’aube dans la cour de la mosquée al-Taqoua à Tripoli, au Liban-Nord, a été maîtrisé par la Défense civile, rapporte notre correspondant Michel Hallak.

Les flammes n’ont pas endommagé la mosquée et aucun blessé n’a été signalé, les seuls dégâts étant matériels. Selon les premières informations disponibles, un contact électrique serait à l’origine du feu.