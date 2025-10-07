Ultimes négociations pour former une coalition, Macron lâché par ses alliés

Dissolution, présidentielle anticipée... La crise politique en France s'enflamme mardi et le président Emmanuel Macron, qui a demandé au Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de poursuivre « d'ultimes négociations » pour tenter de composer une coalition, se trouve plus isolé que jamais.

Coup de théâtre, l'ancien Premier ministre (2017-2020) Édouard Philippe l'exhorte à partir avant la fin de son mandat. Il lui a demandé d'organiser « une élection présidentielle anticipée » après l'adoption d'un budget pour 2026.

Évoquant « l'affaissement de l'État » qui n'est, selon lui, « pas tenu », cet allié traditionnel du président a estimé qu' »on ne va pas faire durer ce que nous vivons depuis six mois pendant 18 mois encore (jusqu'à la présidentielle de 2027, ndlr), c'est beaucoup trop long ».

Déjà la veille, un autre ex-chef du gouvernement (janvier-septembre 2024), jadis très proche d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal avait lancé l'offensive, prenant sèchement ses distances avec le chef de l'Etat dont il « ne comprend plus les décisions ».

Dans le même temps, les opposants continuent de dénoncer la crise politique inédite dans laquelle la France est plongée depuis la démission surprise lundi du gouvernement de Sébastien Lecornu nommé... quatorze heures plus tôt.

Socle commun ?

Le terrain est au moins glissant, sinon miné, pour celui qui est devenu le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, avant d'être à nouveau chargé lundi soir par le président de mener d' »ultimes négociations » d'ici mercredi pour « définir une plateforme d'action et de stabilité ».

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, qui avait provoqué la crise en menaçant dimanche de quitter ce gouvernement pour notamment protester contre la nomination de l'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a tempéré sa position mardi.

Il a proposé que son parti, Les Républicains, participe à un gouvernement de « cohabitation » avec la macronie à condition que LR « ne se dilue pas » dans le camp présidentiel.

Mais, dans le même temps, il a refusé de participer à une réunion mardi matin à Matignon du « socle commun », alliance entre le centre et la droite LR qui a tenu cahin-caha depuis la dissolution de l'Assemblée de 2024.

Ces nouvelles tractations, si elles devaient aboutir à un compromis, ne se traduiront pas nécessairement par une reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, selon l'entourage d'Emmanuel Macron.

En cas d'échec, ce dernier prendra ses « responsabilités » selon la même source, faisant planer la menace d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée divisée en trois blocs sans majorité nette (gauche, centre et droite, et extrême droite).

Gauche dispersée

Au tour de force de ressouder le socle commun s'ajoute la menace de censure, toujours brandie par la gauche et le Rassemblement national.

« Il peut réussir », considérait lundi soir un conseiller de l'exécutif, « s'il décroche la suspension de la réforme des retraites par exemple », une exigence des socialistes.

Le patron du Parti socialiste (PS) Olivier Faure a lui demandé « un changement de cap » avec l'arrivée d'un « gouvernement de gauche » à Matignon.

Une cohabitation également réclamée par la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, qui souhaite toutefois se préparer « à toutes les hypothèses ». Elle a ainsi proposé à « toutes » les formations de gauche, de se réunir mardi matin. Mais le PS a annoncé dans la soirée qu'il ne participerait pas « en présence » du parti de gauche radicale LFI.

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui plaide pour une « solution claire, nette, franche et massive », ne varie pas de sa ligne et continuera de demander la démission d'Emmanuel Macron, en brandissant l'arme de la motion de destitution dont la recevabilité doit être examinée mercredi devant le Bureau de l'Assemblée.

Quant au Rassemblement national, il ne trace lui aussi que deux chemins possibles: la dissolution « absolument incontournable », selon sa cheffe de file Marine Le Pen, et la « démission » d'Emmanuel Macron, qui serait « sage ».

Le parti d'extrême droite et ses alliés ont l'intention de censurer « systématiquement tout gouvernement » jusqu'à la dissolution ou la démission.