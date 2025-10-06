Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Plan Trump

Pourparlers sur Gaza : début des discussions indirectes à Charm El-Cheikh


AFP / le 06 octobre 2025 à 18h19

Un homme lit un exemplaire de poche du Coran, le livre saint de l'islam, assis devant une tente abritant des personnes déplacées par la guerre dans le sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

Les négociations indirectes entre les délégations du Hamas et d'Israël venues en Egypte pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza ont commencé à Charm El-Cheikh avec des discussions sur l'échange d'otages et de prisonniers palestiniens, a annoncé lundi Al-Qahera News, une télévision liée à l'Etat égyptien.

Les médiateurs égyptiens et qataris « travaillent avec les deux parties pour établir un mécanisme » pour la libération de tous les otages en échange des prisonniers, selon la même source.

Les négociations indirectes entre les délégations du Hamas et d'Israël venues en Egypte pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza ont commencé à Charm El-Cheikh avec des discussions sur l'échange d'otages et de prisonniers palestiniens, a annoncé lundi Al-Qahera News, une télévision liée à l'Etat égyptien.

Les médiateurs égyptiens et qataris « travaillent avec les deux parties pour établir un mécanisme » pour la libération de tous les otages en échange des prisonniers, selon la même source.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés