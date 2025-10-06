Pourparlers sur Gaza : début des discussions indirectes à Charm El-Cheikh

Les négociations indirectes entre les délégations du Hamas et d'Israël venues en Egypte pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza ont commencé à Charm El-Cheikh avec des discussions sur l'échange d'otages et de prisonniers palestiniens, a annoncé lundi Al-Qahera News, une télévision liée à l'Etat égyptien.

Les médiateurs égyptiens et qataris « travaillent avec les deux parties pour établir un mécanisme » pour la libération de tous les otages en échange des prisonniers, selon la même source.