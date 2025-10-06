Menu
Dernières Infos - Plan Trump

L'UE veut faire partie de l'organe international de transition pour Gaza


AFP / le 06 octobre 2025 à 17h52

Des Palestiniens déplacés voyagent dans un véhicule au sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït.

« Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça », a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE au « Comité de la paix » mentionné dans le plan du président américain. 

