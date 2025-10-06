L'UE veut faire partie de l'organe international de transition pour Gaza

L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït.
« Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça », a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE au « Comité de la paix » mentionné dans le plan du président américain.
