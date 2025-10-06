Menu
Dernières Infos - Pourparlers sur Gaza

Les délégations du Hamas et d'Israël arrivées à Charm El-Cheikh


AFP / le 06 octobre 2025 à 17h36

Des portraits d'otages et de victimes du groupe militant palestinien Hamas sont accrochés à la clôture de la nouvelle synagogue de Berlin le 6 octobre 2025, à la veille du deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Photo AFP/JOHN MACDOUGALL

Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh pour des négociations sur le plan du président américain Donald Trump sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, a indiqué un responsable égyptien à l'aéroport de cette ville balnéaire du Sinaï.

Alors que les bombardements israéliens se sont poursuivis lundi sur la bande de Gaza, les autorités égyptiennes restent très discrètes sur l'organisation de ces négociations auxquelles doivent participer des émissaires américains chargés de mettre en œuvre le plan présenté par Donald Trump le 29 septembre.

