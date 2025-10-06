Indonésie : 63 morts dans l'école effondrée, selon un nouveau bilan

Le bilan de l'effondrement d'une école indonésienne il y a une semaine s'est de nouveau alourdi lundi, montant à 63 morts, ont annoncé les autorités.

Moins d'une dizaine de personnes restent portées disparues.

Une partie de l'internat de l'école islamique Al-Khoziny, située à Sidoarjo, dans l'île de Java, et comptant plusieurs étages, s'est effondrée lundi dernier alors que quelque 150 étudiants se rassemblaient pour les prières de l'après-midi.

Les secours espèrent pouvoir terminer lundi la récupération des corps pour les remettre aux familles, selon le directeur des opérations de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, Yudhi Bramantyo.

Un précédent bilan établi lundi faisait état de 54 morts.

Il s'agit de la catastrophe la plus meurtrière survenue en Indonésie depuis le début de l'année, a déclaré Budi Irawan, directeur adjoint de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Les opérations de sauvetage dans l'archipel durent généralement une semaine, mais les autorités peuvent les prolonger si des éléments indiquent que d'autres victimes pourraient être retrouvées.

les familles des disparus ont accepté jeudi l'utilisation d'engins lourds, après la fin de la « période critique » de 72 heures au-delà de laquelle les chances de survie sont très réduites.

Les enquêteurs ont commencé à se pencher sur les causes de l'effondrement du bâtiment où des travaux étaient en cours. Selon les experts, les premiers indices laissent penser que la construction n'était pas conforme aux normes.

Le laxisme dans les normes de construction et dans le contrôle des chantiers suscite l'inquiétude quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

En septembre, au moins trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors de l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.