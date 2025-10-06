Le HCR a perdu plus d'un quart de ses effectifs cette année

L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a été contrainte de supprimer plus d'un quart de ses effectifs depuis le début de l'année, dans un contexte de coupes sombres dans le financement de l'aide internationale, a déclaré lundi son Haut-Commissaire.

« Près de 5.000 collègues du HCR ont déjà perdu leur emploi cette année », a déploré Filippo Grandi à l'ouverture de la réunion annuelle du comité exécutif de l'agence. « Cela représente plus d'un quart (des) effectifs », a-t-il ajouté, indiquant qu'il fallait s'attendre à d'autres suppressions d'emplois.

Un porte-parole du HCR a précisé à l'AFP que ces pertes concernaient aussi bien des employés à temps plein que des personnes sous contrat temporaire ou des consultants. Le HCR est confronté à une crise immense: les déplacements de réfugiés dans le monde augmentent rapidement alors que le financement de l'aide internationale diminue drastiquement, en particulier avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump cette année.

Les États-Unis étaient traditionnellement, et de très loin, le principal donateur de nombreuses agences et organisations humanitaires. Du jour au lendemain ou presque, elles se sont retrouvées avec un gros trou dans leur budget et peu de solutions pour le combler.

Les coupes opérées par Washington, qui fournissait auparavant plus de 40% du budget du HCR, conjuguées à des restrictions budgétaires dans d'autres grands pays donateurs, ont placé l'agence dans une situation critique, a reconnu M. Grandi. « Les chiffres sont sombres », a-t-il déclaré. Le budget 2025 du HCR, approuvé par les Etats, s'élève à 10,6 milliards de dollars mais ces dernières années l'agence n'a reçu qu'environ la moitié de ses besoins budgétaires, soit environ 5 milliards de dollars par an, a-t-il détaillé.

Le haut responsable onusien a indiqué que l'agence s'était préparée à une baisse de 10% des contributions attendues cette année, mais la situation est « nettement pire ». « Dans l'état actuel des choses, nous projetons de terminer 2025 avec 3,9 milliards de dollars de fonds disponibles -- une diminution de 1,3 milliard de dollars par rapport à 2024, soit environ 25% de moins », a-t-il averti. La dernière fois que le HCR a disposé de moins de 4 milliards de dollars remonte à 2015, mais le nombre de personnes déplacées dans le monde était alors moitié moins élevé qu'aujourd'hui, a-t-il souligné.

« Aucun pays, aucun secteur, aucun partenaire n'a été épargné », a-t-il déclaré, indiquant que l'impact est « dévastateur » avec plusieurs programmes essentiels qui ont dû être arrêtés, dont l'appui psychosocial pour les survivants de torture ou l'aide alimentaire. « C'est ce qui se passe lorsque vous réduisez le financement de plus d'un milliard de dollars en quelques semaines », a dénonce le Haut-Commissaire, dont le mandat s'achève en fin d'année.