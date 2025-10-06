Pas de reprise des négociations « à ce stade » avec les Européens, dit l'Iran

L'Iran ne prévoit pas « à ce stade » de reprendre les négociations avec les pays européens sur son programme nucléaire en dépit du retour des sanctions, a indiqué lundi la diplomatie iranienne.

« Nous n'envisageons pas de négociations à ce stade », a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de la diplomatie, Esmaïl Baghaï, ajoutant que l'Iran examinait les « conséquences » et « implications » du retour des sanctions initié par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.



