Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Nucléaire

Pas de reprise des négociations « à ce stade » avec les Européens, dit l'Iran


AFP / le 06 octobre 2025 à 11h33

Des ambassadeurs étrangers en poste en Iran assistent à une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Téhéran, le 5 octobre 2025. Photo transmise à Reuters par l'agence WANA (West Asia News Agency).

L'Iran ne prévoit pas « à ce stade » de reprendre les négociations avec les pays européens sur son programme nucléaire en dépit du retour des sanctions, a indiqué lundi la diplomatie iranienne.

« Nous n'envisageons pas de négociations à ce stade », a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de la diplomatie, Esmaïl Baghaï, ajoutant que l'Iran examinait les « conséquences » et « implications » du retour des sanctions initié par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.


L'Iran ne prévoit pas « à ce stade » de reprendre les négociations avec les pays européens sur son programme nucléaire en dépit du retour des sanctions, a indiqué lundi la diplomatie iranienne.

« Nous n'envisageons pas de négociations à ce stade », a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de la diplomatie, Esmaïl Baghaï, ajoutant que l'Iran examinait les « conséquences » et « implications » du retour des sanctions initié par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés