Du nitrate d’ammonium retrouvé dans une école à Tripoli, mais sans danger selon les FSI

La police libanaise a assuré dimanche que les substances chimiques, notamment du nitrate d’ammonium retrouvé en stock dans une école technique à Tripoli, sont des « produits chimiques à usage scientifique », utilisés dans les « laboratoires éducatifs de l’établissement », et non « des matières explosives ».

Des informations sur la présence de nitrate d’ammonium à l’intérieur de l’école publique pour filles du quartier Abi Samra à Tripoli s'étaient répandues sur les réseaux sociaux et avait suscité l’inquiétude dans la grande ville du Liban-Nord, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak.

Le nitrate d’ammonium, un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés, est à l'origine du drame du 4 août 2020, lorsque les explosions survenues au port de Beyrouth ont fait plus de 235 morts et 6 500 blessés. La déflagration résultait d’un incendie ayant déclenché la détonation de centaines de tonnes de cette substance, entreposées dans des conditions hasardeuses au port de la capitale.

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont précisé que les matériaux découverts à Tripoli avaient déjà fait « l’objet d’un examen technique par des spécialistes », qui ont confirmé qu’ils ne présentent « aucun danger » et ne constituent « aucune menace pour la sécurité publique ». Elles ont appelé les citoyens à faire « preuve de prudence » et à « éviter de relayer des rumeurs avant de vérifier les informations auprès des sources officielles ».

L’école publique pour filles d'Abi Samra a quant-à-elle précisé que l'information est totalement « fausse », assurant qu'il « n’y a aucune raison d’avoir peur ou de paniquer ». Elle a ajouté que les matériaux présents sont des produits chimiques éducatifs, utilisés dans le laboratoire de sciences par les enseignantes de la matière, et que leur sécurité a été confirmée.