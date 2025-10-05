Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Israël dit que les négociateurs partiront dimanche soir en Egypte pour entamer lundi des discussions


AFP / le 05 octobre 2025 à 16h16

Un manifestant brandit un drapeau israélien lors d'une marche pour demander la libération des otages détenus dans le territoire de Gaza, à Paris, le 5 octobre 2025. Photo AFP/THOMAS SAMSON

« Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré dimanche que les négociateurs israéliens partiraient en Egypte dans la soirée pour discuter lundi avec le Hamas de « la libération des otages » israéliens.

« L'équipe partira ce soir avec comme programme d'entamer les négociations demain », a dit Shosh Badrosian, au cours d'un point de presse consacré aux développements sur la situation à Gaza, précisant qu'il s'agira de « négociations techniques ».

« Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré dimanche que les négociateurs israéliens partiraient en Egypte dans la soirée pour discuter lundi avec le Hamas de « la libération des otages » israéliens.

« L'équipe partira ce soir avec comme programme d'entamer les négociations demain », a dit Shosh Badrosian, au cours d'un point de presse consacré aux développements sur la situation à Gaza, précisant qu'il s'agira de « négociations techniques ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés