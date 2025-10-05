Israël dit que les négociateurs partiront dimanche soir en Egypte pour entamer lundi des discussions

« Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré dimanche que les négociateurs israéliens partiraient en Egypte dans la soirée pour discuter lundi avec le Hamas de « la libération des otages » israéliens.

« L'équipe partira ce soir avec comme programme d'entamer les négociations demain », a dit Shosh Badrosian, au cours d'un point de presse consacré aux développements sur la situation à Gaza, précisant qu'il s'agira de « négociations techniques ».