Les élus de la gauche radicale française arrêtés par Israël sont « en grève de la faim »

La gauche radicale française a déclaré dimanche que quatre de ses élus arrêtés lors de l'interception de la flottille à destination de Gaza, ont entamé une grève de la faim.

« Nous n'avons pas de leurs nouvelles », si ce n'est de « brefs échanges avec leurs avocats et avec le consul de France qui a pu leur rendre visite », a indiqué l'eurodéputée Insoumise (gauche radicale) Manon Aubry sur le media français franceinfo.

« On sait que leurs conditions de détention sont difficiles, à plus de 10 par cellule. Ils ont entamé une grève de la faim », a-t-elle poursuivi, ajoutant que « les conditions d'accès à l'eau sont aussi difficiles ».

La France insoumise avait annoncé samedi que les quatre élus - les députés François Piquemal et Marie Mesmeur, et les eurodéputés Rima Hassan et Emma Fourreau - avaient initié une grève de la faim « en solidarité avec le peuple palestinien ».

Mme Aubry a dans ce cadre réclamé l'intervention des autorités françaises pour rapatrier ses ressortissants.

Au total, 30 Français ont été arrêtés sur la flottille internationale « Global Sumud » qui comptait quelque 45 navires et avait à son bord des centaines de militants désireux d'apporter de l'aide humanitaire.

« Il s'agirait pour la France d'enfin agir », a-t-elle lancé, à l'unisson du coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, sur la chaîne de télévision française LCI qui a appelé à ce que « la France dise enfin quelque chose sur ce sujet ».

Samedi, le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, avait haussé le ton en fustigeant « les lâches du gouvernement français », alors que des ressortissants de plusieurs autres pays ont déjà pu quitter Israël.

« Les nôtres restent donc en prison. Les députés sont ignorés par leurs assemblées. Souvenons-nous en tous. Les valeurs et les grands mots des donneurs de leçon qui nous gouvernent sont des postures hypocrites », a écrit M. Mélenchon sur X.

Mais pour l'eurodéputée ancienne ministre macroniste Nathalie Loiseau, « la France fait ce qu'elle a à faire » et « exerce la protection consulaire vis-à-vis de ses ressortissants qui se trouvaient dans cette flottille ».

« Moi, ce genre d'opération me trouble. Est-ce que c'est pour vraiment mettre le projecteur sur les Palestiniens et leurs souffrances à Gaza ou est-ce que ce sont des opérations d'autopromotion ? J'ai peur que ce soit la deuxième hypothèse qui prévale », a-t-elle insisté, sur la chaîne française France 3.