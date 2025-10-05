Inondations et glissements de terrain au Népal et en Inde : au moins 60 morts

Inondations, glissements de terrain et orages : les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Népal et le nord-est de l'Inde au cours des dernières quarante-huit heures ont fait au moins 60 morts, de nombreux sinistrés et des dégâts considérables.

Ces phénomènes violents sont courants en Asie du sud durant la saison des moussons, entre juin et septembre, mais les scientifiques indiquent que le changement climatique aggrave ces phénomènes.

Au Népal, l'épisode de pluie qui a débuté vendredi a causé la mort d'au moins 43 personnes, dont 37 dans le seul district oriental d'Illam, selon un nouveau bilan fourni à l'AFP par un porte-parole de l'agence nationale en charge des situations d'urgence, Shanti Mahat.

Douze autres personnes ont été blessées et 5 autres étaient toujours portées disparues dans l'ensemble du territoire, selon ce bilan encore provisoire.

« Les routes sont bloquées, certaines zones sont très difficiles d'accès. Les secours sont obligés de les rejoindre à pied », a rapporté à l'AFP un responsable de l'administration du district d'Illam, Sunita Nepal.

Dans la capitale népalaise Katmandou, les précipitations ont fait sortir les rivières et les fleuves de leur lit, provoquant des inondations dans leurs environs.

Des hélicoptères et des bateaux ont été mobilisés pour évacuer les sinistrés.

« Il y a des dégâts mais, grâce à l'alerte émise par les autorités, nous avons eu le temps de mettre nos affaires à l'abri », a témoigné auprès de l'AFP un habitant de la capitale, Rajan Khadga, 38 ans.

« Mais nous n'allons pas pouvoir rouvrir notre commerce », a toutefois ajouté ce vendeur de légumes. « Une partie de notre marchandise est recouverte de boue et ne pourra donc pas être vendue ».

Les glissements de terrain ont également coupé des routes et perturbé de nombreux vols.





- « Coupées du monde » -





La Première ministre du gouvernement provisoire mis en place après les émeutes de septembre, Sushila Karki, a assuré ses concitoyens que « toutes les agences officielles étaient prêtes à fournir de l'aide » aux victimes.

« Votre sécurité est notre principale préoccupation », a-t-elle poursuivi, précisant que dimanche et lundi seraient considérés comme des jours fériés.

De l'autre côté de la frontière, dans l'extrême nord-est de l'Inde, des pluies particulièrement violentes ont également noyé la région de Darjeeling, dans l'Etat du Bengale occidental.

Selon un parlementaire local, Harsh V. Shringla, elles ont fait au moins 20 morts.

« Des zones entières dans les hauteurs sont coupées du monde, des routes ont été détruites », a déclaré sur son compte cet élu de la chambre haute du Parlement indien.

Au moins deux ponts ont été emportés par les crues, plusieurs routes ainsi que de vastes zones ont été inondées, a pour sa part détaillé sur X le chef de l'exécutif de l'Etat, Mamata Banerjje.

« Profondément affecté par les vies perdues », a réagi le Premier ministre indien Narendra Modi, en promettant toute l'aide possible du gouvernement de New Delhi.

L'actuelle saison de mousson a été marquée par une forte hausse des précipitations habituellement enregistrées à cette période. Elle a fait de nombreuses victimes et des dégâts considérables dans plusieurs pays de la région, dont l'Inde et le Pakistan.

Le Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), basé à Katmandou, avait averti en juin d'un risque accru de catastrophes lors de cette saison des moussons.

« Les températures en hausse et des pluies extrêmes augmentent le risque de catastrophes provoquées par l'eau comme des inondations, des glissements de terrain ou des coulées de débris », avaient estimé ses experts.