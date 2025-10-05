Geagea : Le cours des événements est déterminé par le Parlement, et chaque voix compte

« Le cours général des événements au Liban est déterminé par le Parlement, et votre voix compte », a déclaré dimanche Samir Geagea, chef des Forces libanaises (FL), en son siège à Meerab (Kesrouan). « Le bulletin que vous placerez dans l’urne conduira les événements soit dans le bon sens, soit dans le mauvais », a-t-il ajouté.

M. Geagea s’exprimait devant les responsables de la campagne électorale de son parti, dont il célébrait le lancement. Les élections législatives au Liban sont prévues au printemps 2026.

« Beaucoup ne savent pas que leur bulletin compte et votent soit dans la mauvaise direction, soit de manière inefficace en gaspillant leur voix, alors que celle-ci aurait pu être efficace si elle était utilisée dans le bon sens », a souligné le chef des FL. Il a appelé les cadres du parti à sensibiliser le public, « non pas dans le seul intérêt du parti, car le nombre de nos députés ne détermine pas notre ligne d’action, mais parce que la majorité des électeurs au Liban ne connaissent pas le pouvoir de leur vote, pensant à tort que la politique du pays se décide au niveau des grandes puissances, ce qui est faux ».

Samir Geagea a appelé les FL « à multiplier les actions sur le terrain, car les intentions à elles seules ne suffisent pas, ce sont les actions tangibles qui décident de l’issue des batailles ». La bataille électorale des FL pour 2026 aura pour slogan « Nous sommes prêts, et même plus », a-t-il annoncé.