Israël dit qu'environ 900.000 habitants ont évacué Gaza-ville

Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé dimanche qu'environ 900.000 habitants avaient évacué la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène des opérations pour chasser les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

« La décision d’occuper Gaza, l’effondrement des tours de plusieurs étages et la puissance des manœuvres des forces israéliennes dans la ville (...) ont conduit à l’évacuation d'environ 900.000 habitants en direction du sud, mettant une pression immense sur le Hamas et les pays qui le soutiennent », a déclaré M. Katz dans un discours a Jérusalem.

Avant le début des opérations militaires dans cette ville du nord du territoire palestinien, l'ONU estimait à environ un million le nombre de personnes vivant dans Gaza‑ville et ses environs.