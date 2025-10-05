Menu
Dernières Infos - Guerre de Gaza

Israël dit qu'environ 900.000 habitants ont évacué Gaza-ville


AFP / le 05 octobre 2025 à 12h47

Les membres d'une famille palestinienne déplacée qui a fui Beit Hanoun cuisinent près de leurs affaires sur un trottoir à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé dimanche qu'environ 900.000 habitants avaient évacué la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène des opérations pour chasser les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas. 

« La décision d’occuper Gaza, l’effondrement des tours de plusieurs étages et la puissance des manœuvres des forces israéliennes dans la ville (...) ont conduit à l’évacuation d'environ 900.000 habitants en direction du sud, mettant une pression immense sur le Hamas et les pays qui le soutiennent », a déclaré M. Katz dans un discours a Jérusalem.

Avant le début des opérations militaires dans cette ville du nord du territoire palestinien, l'ONU estimait à environ un million le nombre de personnes vivant dans Gaza‑ville et ses environs.

