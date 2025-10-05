Le Premier ministre transmet à ses alliés une « feuille de route gouvernementale » et appelle à l'union

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu, qui peaufine dimanche les contours de son gouvernement, a transmis une « feuille de route gouvernementale » à ses alliés, appelant ces partis au rassemblement, dans un document révélé par la chaîne de télévision BFMTV et que l'AFP s'est procuré.

Car avant de négocier sa survie politique avec l'opposition parlementaire, Parti socialiste en tête, le nouveau locataire de Matignon doit s'assurer que ses alliés le soutiennent.

« Tout en restant fidèle à nos valeurs, et en prenant acte de nos différences, nous avons décidé d'une feuille de route qui nous rassemble », écrit le Premier ministre dans cette lettre aux dirigeants du camp présidentiel et du parti les Républicains (LR, droite).

En place depuis le 9 septembre, Sébastien Lecornu a multiplié les consultations afin de tenter de résoudre l'équation d'une majorité introuvable et d'échapper à la censure dès le prochain écueil, le vote du budget 2026 à l'automne, comme cela avait été le cas pour son prédécesseur François Bayrou.

Mais il peine à mettre un dernier coup de pinceau à son équipe gouvernementale.

Et Emmanuel Macron, qui va devoir valider la liste, pourrait bien trouver le temps long : selon un interlocuteur régulier du président, celui-ci a demandé à son Premier ministre de former son gouvernement avant la fin du week-end, avec une équipe resserrée autour de 25 ministres. La présentation du futur exécutif pourrait toutefois n'intervenir que lundi matin.

Dimanche, M. Lecornu peaufinait ainsi encore les contours de sa future équipe, sans certitude à ce stade que LR y participera, ce parti faisant monter la pression depuis plusieurs jours en déplorant que certaines de ses revendications - notamment sur l'immigration - ne soient pas entendues.

Les parlementaires LR doivent se réunir dimanche à 12h pour déterminer leur position, ainsi que le MoDem (centre), qui doit en débattre dans l'après-midi.

Dans sa missive, M. Lecornu égrène les grands axes de la politique qu'il entend mener, avec comme priorité de « doter la France d'un budget pour l'année 2026 », tâche pour laquelle « le soutien du socle commun est le préalable indispensable ».

« Ne disposant que d'une majorité très relative, le gouvernement devra faire des compromis avec les autres formations politiques, sans abandonner pour autant ses convictions », souligne encore le troisième Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis juin 2024, le cinquième depuis sa réélection en 2022.

M. Lecornu plaide notamment pour porter l'effort budgétaire « essentiellement sur la réduction de la dépense publique », et appelle à répondre « à la demande de justice fiscale exprimée par nos concitoyens ».

Cette feuille de route est « par construction incomplète », fait encore valoir le Premier ministre, qui doit prononcer mardi après-midi devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale.