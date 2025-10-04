Des milliers de manifestants à Barcelone en soutien à Gaza

Des milliers de personnes ont défilé samedi dans le centre de Barcelone pour soutenir la Palestine, demander la fin de la guerre à Gaza et du commerce des armes avec Israël.

Derrière une immense banderole rouge sur laquelle on pouvait lire « Arrêtons le génocide en Palestine. Halte au commerce d'armes avec Israël », quelque 70.000 manifestants, selon la police municipale, ont défilé pacifiquement dans les rues du centre-ville, scandant des slogans tels que « Boycottons Israël ! » ou « Free Palestine ! ». « Depuis de nombreuses années, la politique d'Israël n'est pas correcte et nous devons descendre dans la rue », a déclaré à l'AFP Marta Carranza, une retraitée de 65 ans qui portait un drapeau palestinien sur le dos.

« Barcelone descend dans la rue. Jeudi, nous étions déjà nombreux à manifester lorsque la flottille a été interceptée, et nous nous attendions à ce que les choses prennent une tournure sérieuse aujourd'hui », a-t-elle ajouté en référence aux bateaux d'aide humanitaire à destination de Gaza qui ont été interceptés cette semaine par Israël et qui étaient partis du port de Barcelone début septembre.

Une cinquantaine d'Espagnols figurent parmi les membres de la flottille détenus en Israël, a indiqué samedi le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. Parmi la foule se trouvait également Jordi Bas, un enseignant de 40 ans brandissant un drapeau palestinien. « Il fallait s'attendre à ce que beaucoup de gens viennent aujourd'hui, car il y a beaucoup de mobilisation », a-t-il expliqué. « C'est la seule chose qui peut donner un peu de courage à la population palestinienne : voir que le monde entier se mobilise pour leur témoigner sa solidarité », a-t-il ajouté.

D'autres manifestations sont prévues cet après-midi dans différentes villes espagnoles, dont Madrid, où le 14 septembre environ 100.000 manifestants pro-palestiniens ont interrompu la dernière étape du Tour d'Espagne, obligeant les organisateurs à le terminer prématurément.