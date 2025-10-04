Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Somalie : grosse explosion suivie d'échanges de tirs dans le centre de Mogadiscio (témoins)

AFP / le 04 octobre 2025 à 18h44

Une grosse explosion a retenti samedi en fin d'après-midi à Mogadiscio, suivie d'échange de tirs, à proximité d'un centre de détention des services de renseignement somaliens où sont souvent interrogés des combattants islamistes shebab, ont indiqué plusieurs témois à l'AFP.

"Nous avons entendu une énorme explosion et je suis monté sur le toit du bâtiment où je résidais. J'ai vu une grosse fumée et un échange intense de tirs a éclaté précisément au Godka Jilicow (le centre de détention, NDLR)", a déclaré Jamal Nure, l'un des témoins interrogés par l'AFP.

"Des forces de sécurité de renfort se précipitaient sur les lieux", a-t-il ajouté. Godka Jilicow se trouve près de la présidence somalienne.

str-jf/mm 

© Agence France-Presse


Une grosse explosion a retenti samedi en fin d'après-midi à Mogadiscio, suivie d'échange de tirs, à proximité d'un centre de détention des services de renseignement somaliens où sont souvent interrogés des combattants islamistes shebab, ont indiqué plusieurs témois à l'AFP.
"Nous avons entendu une énorme explosion et je suis monté sur le toit du bâtiment où je résidais. J'ai vu une grosse fumée et un échange intense de tirs a éclaté précisément au Godka Jilicow (le centre de détention, NDLR)", a déclaré Jamal Nure, l'un des témoins interrogés par l'AFP.
"Des forces de sécurité de renfort se précipitaient sur les lieux", a-t-il ajouté. Godka Jilicow se trouve près de la présidence somalienne.
str-jf/mm 
© Agence France-Presse
...

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés