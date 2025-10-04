Somalie : grosse explosion suivie d'échanges de tirs dans le centre de Mogadiscio (témoins)

Une grosse explosion a retenti samedi en fin d'après-midi à Mogadiscio, suivie d'échange de tirs, à proximité d'un centre de détention des services de renseignement somaliens où sont souvent interrogés des combattants islamistes shebab, ont indiqué plusieurs témois à l'AFP.

"Nous avons entendu une énorme explosion et je suis monté sur le toit du bâtiment où je résidais. J'ai vu une grosse fumée et un échange intense de tirs a éclaté précisément au Godka Jilicow (le centre de détention, NDLR)", a déclaré Jamal Nure, l'un des témoins interrogés par l'AFP.

"Des forces de sécurité de renfort se précipitaient sur les lieux", a-t-il ajouté. Godka Jilicow se trouve près de la présidence somalienne.

str-jf/mm

© Agence France-Presse