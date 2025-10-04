Flottille pour Gaza: 36 Turcs devraient rentrer chez eux

La Turquie a annoncé que 36 de ses ressortissants devraient rentrer chez eux samedi après-midi à bord d'un vol spécial, après l'interception par les forces israéliennes de la flottille internationale d'aide pour Gaza.

« Nous nous attendons à ce que 36 de nos ressortissants, qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud interceptés par les forces israéliennes dans les eaux internationales, rentrent dans notre pays cet après-midi à bord d'un vol spécial », a déclaré sur X le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Öncü Keçeli, ajoutant que le nombre définitif n'avait pas encore été finalisé.

Le porte-parole a ajouté que des ressortissants de pays tiers devraient également être à bord dudit vol.

Selon une source diplomatique turque, il s'agirait de citoyens des États-Unis, des Émirats arabes unis, d'Algérie, du Maroc, d'Italie, du Koweït, de Libye, de Malaisie, de Mauritanie, de Suisse, de Tunisie et de Jordanie.

Parmi eux, 26 Italiens seront à bord, a affirmé sur le réseau social X le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. « Un premier groupe de 26 citoyens italiens, qui se trouvait à bord de la flottille, est sur le point de quitter Israël à bord d'un vol charter », a-t-il écrit.

« Nous les avons placés sur un vol turc à destination d'Istanbul. Ils ont déjà été transférés à la base aérienne de Ramon et décolleront de l'aéroport d'Eilat (sud) », a-t-il ajouté.

L'interception de la flottille a suscité des réactions cinglantes de certains pays comme la Turquie, qui a accusé Israël de commettre « un acte de terrorisme » et déclaré jeudi avoir ouvert une enquête après l'arrestation par les forces israéliennes de citoyens turcs à bord de la flottille.

En juin et juillet, la marine israélienne avait déjà arraisonné deux voiliers se dirigeant vers Gaza, avec la militante suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputé franco-palestinienne Rima Hassan à leur bord. Toutes deux avaient été débarquées en Israël puis expulsées.