Raï appelle à empêcher que le Liban soit « vendu ou déserté »

Le patriarche maronite Béchara Raï a appelé, vendredi soir lors d'une messe, à « préserver » le territoire libanais pour qu'il ne soit pas « vendu, négligé ou déserté », et à l'unité des Libanais.

Dans son homélie, devant plusieurs députés et responsables sécuritaires, à l'éparchie de Sarba dans le Kesrouan, le chef de l'Église maronite a comparé le Liban à « une terre fertile, riche de spiritualité et de culture », qui a toutefois « besoin » de ceux qui « la protègent et l’empêchent de se dessécher et de se diviser ». Selon lui, la patrie ne peut se construire que « sur les fruits de la justice, le respect des valeurs et le service du bien commun (...) et il n’y a pas de salut pour le Liban s’il reste accablé par les fardeaux de la corruption, de la division et de la marginalisation ».

Le patriarche a insisté, dans ce cadre, sur la nécessité de préserver la terre et d’empêcher qu’elle soit « vendue, négligée, et même vidée de ses habitants » , et a relevé que le pays reste « accablé de charges économiques, sociales et politiques, et d’une angoisse quant à son destin ».

Le cardinal Raï a enfin appelé l’ensemble des responsables, citoyens, travailleurs et jeunes Libanais à ne pas chercher de salut individuel, mais à s’unir « dans le retour à Dieu et autour des valeurs de vérité, de justice et de partenariat ».

L'appel du dignitaire religieux maronite intervient après plus de deux mois de polarisation politique au Liban autour de la question du désarmement du Hezbollah. Début septembre, le gouvernement de Nawaf Salam avait pris la décision de désarmer la formation pro-iranienne, mais le parti-milice chiite refuse de remettre son arsenal, tandis que ses détracteurs au Liban et les États-Unis poussent pour son désarmement rapide. En parallèle, bien qu’un accord de cessez-le-feu ait été signé le 27 novembre 2024, mettant un terme à plus de treize mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne continue d’occuper plusieurs positions au Liban-Sud et mène presque quotidiennement des frappes, essentiellement sur cette partie du pays.