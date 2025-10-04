Le Hamas prêt à des discussions pour « finaliser toutes les questions »
AFP /
le 04 octobre 2025 à 10h58
Des Palestiniens déplacés trouvent refuge sur le bord d’une route, après que le Hamas a accepté de libérer des otages et d’accepter certaines conditions d’un plan américain visant à mettre fin à la guerre, dans le centre de la bande de Gaza, le 4 octobre 2025. Photo Dawoud ABU ALKAS / REUTERS
Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza.
« Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat. Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté. Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump.
Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza.« Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat. Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté. Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.