Le Hamas prêt à des discussions pour « finaliser toutes les questions »

Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza. « Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat. Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté. Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump.

Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza.« Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat. Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté. Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du...

