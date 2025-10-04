Menu
Dernières Infos - Plan Trump

Le Hamas prêt à des discussions pour « finaliser toutes les questions »


AFP / le 04 octobre 2025 à 10h58

Des Palestiniens déplacés trouvent refuge sur le bord d’une route, après que le Hamas a accepté de libérer des otages et d’accepter certaines conditions d’un plan américain visant à mettre fin à la guerre, dans le centre de la bande de Gaza, le 4 octobre 2025. Photo Dawoud ABU ALKAS / REUTERS

Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza.

« Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat. Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté. Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump.

