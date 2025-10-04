Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Peine de mort

L'Iran dit avoir exécuté six personnes pour « terrorisme »


AFP / le 04 octobre 2025 à 11h25

Un Iranien passant en moto devant un modèle de drone Sahed exposé à Téhéran, le 27 septembre 2025. Photo AFP / ATTA KENARE

La justice iranienne a annoncé samedi avoir exécuté six membres d'un groupe reconnu coupable d'avoir mené des attaques « terroristes » dans la principale région pétrolière du pays, le Khouzistan. « La peine de mort contre six terroristes séparatistes, à l'origine ces dernières années d'une série d'attaques armées et à la bombe, a été appliquée à l'aube ce matin », a indiqué cette source sur le site officiel Mizan.


La justice iranienne a annoncé samedi avoir exécuté six membres d'un groupe reconnu coupable d'avoir mené des attaques « terroristes » dans la principale région pétrolière du pays, le Khouzistan. « La peine de mort contre six terroristes séparatistes, à l'origine ces dernières années d'une série d'attaques armées et à la bombe, a été appliquée à l'aube ce matin », a indiqué cette source sur le site officiel Mizan.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés