L'Iran dit avoir exécuté six personnes pour « terrorisme »

La justice iranienne a annoncé samedi avoir exécuté six membres d'un groupe reconnu coupable d'avoir mené des attaques « terroristes » dans la principale région pétrolière du pays, le Khouzistan. « La peine de mort contre six terroristes séparatistes, à l'origine ces dernières années d'une série d'attaques armées et à la bombe, a été appliquée à l'aube ce matin », a indiqué cette source sur le site officiel Mizan.



