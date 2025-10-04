Expositions

BETWEEN DUST AND DAWN de Ghada Zoghbi à la galerie Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 10 octobre, du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Tél. : 01/868290.

AUTELS de Ghassan Zard, organisée, sous la direction de Marc Mouarkech, par la fondation Audi en collaboration avec la galerie Tanit, à la Villa Audi, Achrafieh, centre Sofil, jusqu’au 11 octobre, de 14h à 19h.

WHAT REMAINS de Adel Abidin à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 23 octobre. Tél. : 01/562812.

SCARLET RUINS, SILENT CANVASES, installation de Maria Mokbel autour de peintres libanais dont Ayman Baalbaki, Tagreed Darghouth, Paul Guiragossian et Jamil Molaeb à Beit Beirut, Sodeco, du 23 au 25 octobre, de 12h à 18h.

FALSE WITNESSES de Dia al-Azzawi, à la galerie Saleh Barakat, rue Justinien, Clemenceau, jusqu’au 31 octobre. Tél. : 01/365615.

THE FIVE ELEMENTS de Rola el-Hussein, à la galerie Agial, rue Abdel Aziz, Hamra, jusqu’au 31 octobre. Tél. : 01/345213.

À FLEUR DE TOILES exposition collective, à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 29 novembre, du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3.

IMPRESSIONS OF PARADISE collection de Philippe Jabre Art, au pavillon Nuhad es-Said pour la culture, Musée national de Beyrouth, Mathaf, jusqu’au 15 février 2026, de mardi à dimanche de 10h à 17h. Tél. : 21/614038.

CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, de vendredi à dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.