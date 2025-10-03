Adraee accuse Kassem de « mensonge » et de « délire »

Le porte-parole de l’armée israélienne Avichay Adraee a accusé dans un message publié sur le réseau X le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem de « mentir » et d'« être en état de délire ».

Adraee fonde ses accusations sur une citation rapportée par la chaîne saoudienne al-Hadath, selon laquelle le cheikh Kassem aurait déclaré que « le Hezbollah avait pris le dessus sur Israël, tant sur le plan politique que militaire », lors de son discours du 27 septembre commémorant l’ancien secrétaire général du parti chiite Hassan Nasrallah, tué par l’État hébreu. Cependant, al-Hadath reste le seul média à avoir relayé cette citation, absente du texte officiel du discours publié par le département des relations médias du Hezbollah.

« Ce qui est remarquable chez Naïm Kassem, c’est qu’il ment, qu’il sait qu’il ment, qu’il sait que les gens savent qu’il ment, et qu’il sait que nous savons qu’il ment. Et pourtant, il persiste à mentir, par pure illusion. Cette condition psychologique s’appelle le délire… Que Dieu vienne en aide à cet homme ! », a écrit le porte-parole dans son message sur X. Dans son allocution du 27 septembre, le chef du Hezbollah avait réaffirmé que son parti « ne renoncerait pas à ses armes » et restait « prêt à toute confrontation avec l’ennemi israélien ».

Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024, après plus de treize mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue d’occuper plusieurs zones au Liban-Sud et mène presque quotidiennement des frappes ciblant la région, ainsi que des attaques ponctuelles dans la vallée de la Békaa.