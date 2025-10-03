« Les élections législatives auront lieu à la date prévue », martèle Berry

Le président de la Chambre Nabih Berry a réaffirmé vendredi que « les élections législatives auront lieu à la date prévue », à savoir au printemps 2026, alors que le débat sur le vote des expatriés fait toujours rage au Parlement, qui n’a pu se réunir mardi faute de quorum.

Le chef de file du mouvement Amal s’est aussi dit « étonné de voir ceux qui défendaient la loi électorale actuelle par le passé chercher aujourd’hui à la contester », soulignant que « le temps restant ne permet aucun amendement ». Le président de la Chambre s'exprimait au cours de sa rencontre avec la présidente du conseil d’administration de Télé Liban, Élissar Naddaf, accompagnée d’une délégation.

De son côté, dans son prêche du vendredi, le cheikh Ali Fadlallah a appelé de ses vœux la tenue « dans les délais » du prochain scrutin législatif, prévu en mai prochain, alors que celui-ci est menacé de report en raison des désaccords entre les différents camps politiques sur la question du vote des expatriés.

Haute figure de l'islam chiite au Liban, le cheikh Fadlallah a appelé les responsables libanais à « renforcer la compréhension et à écarter les tensions politiques » autour de la loi électorale, avertissant que « tout report des élections ferait perdre au Liban l’occasion de renouveler sa vie politique et de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions ».

Abordant la situation intérieure, Ali Fadlallah a dénoncé « les agressions continues contre le Liban, les raids et les assassinats visant même des civils » menés par l'armée israélienne, en violation du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024. Il a ainsi exhorté l’État à « assumer son rôle, stopper l’hémorragie et les destructions, et préserver sa souveraineté ».

Le dignitaire chiite a enfin abordé l'actualité régionale, en estimant que le plan présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza répondait « avant tout aux exigences sécuritaires » israéliennes et qu'il ne constituait pas plus « qu'une bouffée d'oxygène » pour la population palestinienne de l'enclave assiégée, « sommée de choisir entre la reddition ou la mort », selon lui.