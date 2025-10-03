Un nouveau-né décède dans un hôpital de Gaza assiégé par l’armée israélienne
L'OLJ /
le 03 octobre 2025 à 15h13
Un bébé palestinien prématuré évacué de l’hôpital international Al Helou, à Gaza-ville, pour être transféré vers un hôpital du sud de Gaza afin de recevoir des soins médicaux, le 3 octobre 2025.
Photo Ibrahim Hajjaj/Reuters
Un nouveau-né est décédé au sein de l’hôpital international al-Helou de Gaza-ville, annoncé l'agence palestinienne Wafa, alors que des nourrissons sont en train d'être évacués de l’établissement en raison de l’intensification des opérations militaires israéliennes aux alentours.
Trois bébés prématurés ont ainsi été transférés hors de l’hôpital, tandis que dix autres doivent encore être évacués, a ajouté l’agence, citant des sources médicales locales.
La situation des mères et des nouveau-nés « n'a jamais été aussi grave » dans l’enclave palestinienne, selon l’UNICEF. « La situation pour les mères et les nouveau-nés à Gaza n’a jamais été aussi grave. À l’hôpital Nasser, nous voyons les couloirs remplis de femmes venant d’accoucher », a déclaré le porte-parole de l’UNICEF, James Elder, à la presse vendredi.
