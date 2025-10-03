L'UE appelle « toutes les parties » à « maintenir le calme »

L'Union européenne a appelé vendredi « toutes les parties prenantes à maintenir le calme » au Maroc, secoué par de vives manifestations sociales.

« Nous reconnaissons l'importance de la participation des jeunes à la vie publique et appelons toutes les parties prenantes à maintenir le calme », a déclaré un porte-parole de la Commission, Anouar el-Anouni.

Ce large mouvement de manifestation à travers le pays a notamment été lancé par la jeunesse marocaine, exigeant des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation.