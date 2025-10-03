Le PS juge « insuffisantes » les promesses de Lecornu sur une taxe sur la fortune financière

Le Premier ministre français Lecornu a proposé aux socialistes d'inclure une taxe sur la fortune financière, à l'exclusion de la fortune professionnelle, pour essayer de sortir de l'impasse budgétaire dans laquelle la France est engluée, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters.

Toutefois, ces propositions de réforme du système fiscal français du nouveau Premier ministre, nommé le 9 septembre par le président Emmanuel Macron, ont été jugées « insuffisantes », a déclaré vendredi à la presse Olivier Faure, le chef du Parti socialiste (PS).

Les socialistes ont appelé, comme les autres formations de gauche, à la création d'un nouvel impôt sur la fortune, souvent appelé « taxe Zucman », en référence à l'économiste français Gabriel Zucman, lauréat du prix Nobel d'Économie, proposant de taxer les plus hautes fortunes à hauteur de 2% de leur patrimoine financier.

Plus tôt vendredi, avant de s'entretenir avec les différents représentants des partis politiques en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, M. Lecornu avait indiqué s'engager à renoncer à l'article 49.3 de la Constitution, permettant à l'exécutif de passer un texte de loi sans le vote du Parlement, pour l'adoption du vote du budget.