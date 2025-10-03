Le nouveau Premier ministre annonce renoncer au 49.3 pour l'adoption du budget
le 03 octobre 2025 à 10h33
le 03 octobre 2025 à 10h33
Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, prononce prononçant un discours à l'hôtel Matignon, à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques. Photo Alain Jocard/Reuters
Le nouveau Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a annoncé vendredi qu'il renoncerait au recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet à un gouvernement d'adopter des mesures sans obtenir de vote parlementaire.
Nommé le 9 septembre par le président Emmanuel Macron, à la suite du renversement du gouvernement de François Bayrou, ce dernier a déclaré que les députés de l'Assemblée nationale devront ainsi trouver un compromis pour adopter un budget.
« J'ai décidé de ne plus utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Dans un Parlement fonctionnel, récemment renouvelé et à l'image de la France, on ne peut pas imposer les choses comme ça », a-t-il déclaré devant la presse à l'Hôtel de Matignon, en amont de consultations avec les différents partis politiques en vue de la formation d'un nouveau cabinet ministériel.
