Le Hamas doit accepter sa « reddition », affirme à l'AFP le chef de la diplomatie française

Le chef de la diplomatie française, en visite en Arabie saoudite, a estimé jeudi que le Hamas avait « perdu » et devait se résoudre à sa « reddition », au moment où le mouvement palestinien examine un plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza.

« Le Hamas porte une responsabilité très lourde dans la catastrophe vécue par les Palestiniens. Il a perdu. Il doit se résoudre à sa propre reddition », a indiqué à l'AFP Jean-Noël Barrot.