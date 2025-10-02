Menu
Dernières Infos - Plan Trump pour Gaza

Le Hamas doit accepter sa « reddition », affirme à l'AFP le chef de la diplomatie française


AFP / le 02 octobre 2025 à 19h00

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, assiste à une table ronde intitulée « Des enjeux de plus en plus importants : faut-il craindre l'Europe ? » lors du Forum de Varsovie sur la sécurité (WSF) à Varsovie, le 29 septembre 2025. Photo Wojtek RADWANSKI / AFP

Le chef de la diplomatie française, en visite en Arabie saoudite, a estimé jeudi que le Hamas avait « perdu » et devait se résoudre à sa « reddition », au moment où le mouvement palestinien examine un plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza.

« Le Hamas porte une responsabilité très lourde dans la catastrophe vécue par les Palestiniens. Il a perdu. Il doit se résoudre à sa propre reddition », a indiqué à l'AFP Jean-Noël Barrot. 

