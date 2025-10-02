Les Pays-Bas vont soigner un nombre « très limité » d'enfants gazaouis

Les Pays-Bas ont déclaré jeudi qu'ils allaient accueillir un nombre « très limité » d'enfants gazaouis blessés pour les soigner, revenant ainsi sur leur politique antérieure, et se joignant à plusieurs autres pays européens.

Dans une lettre co-écrite par le ministre des Affaires étrangères David van Weel, le gouvernement a indiqué examiner dans quelle mesure certains enfants pourront être pris en charge temporairement aux Pays-Bas.

Il s'agit d'enfants « qui ont besoin de soins hautement spécialisés complexes, qui sont en danger de mort immédiat et pour lesquels aucune aide immédiate n'est actuellement disponible » dans la région à proximité de la bande de Gaza, explique la lettre.

Selon la Commission européenne, une dizaine de pays ont proposé des soins médicaux ou le transport à des patients palestiniens vulnérables.

Jusqu'à présent, les Pays-Bas s'étaient refusés à prendre en charge l'évacuation médicale d'enfants de la bande de Gaza, en proie depuis deux ans à une offensive dévastatrice d'Israël, estimant qu'il était plus efficace de les soigner dans la région proche du territoire palestinien.

Cependant, le gouvernement a reconnu une « pénurie », rendant insuffisant l'accès aux soins médicaux dans la région.

La date d'entrée en vigueur de cette politique n'a pas encore été annoncée, mais M. Van Weel a déclaré qu'elle serait effective « dans quelques jours ou quelques semaines ».

Le responsable humanitaire des Nations Unies Tom Fletcher a déclaré le mois dernier qu'un enfant « a été tué en moyenne toutes les heures pendant près de deux ans à Gaza ».

La guerre a démarré après une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a fait 1.219 morts, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens.

Depuis, l'offensive de représailles menée par Israël a tué au moins 66.148 Palestiniens, selon les chiffres du ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas, que les Nations unies considèrent comme fiables.

Leurs données ne font pas la distinction entre civils et combattants, mais indiquent que plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants.