Le président palestinien Mahmoud Abbas à Rome en novembre
AFP /
le 02 octobre 2025 à 17h10
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Photo d’archives AFP
Le président palestinien Mahmoud Abbas sera accueilli à Rome début novembre pour discuter notamment du plan de paix du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé jeudi le ministre italien des Affaires étrangères.
« Le 7 novembre, nous sommes prêts à accueillir en visite, ici à Rome, le président Abbas pour poursuivre le dialogue et travailler ensemble afin de renforcer l'Autorité nationale palestinienne en vue de sa reconstruction », a déclaré Antonio Tajani lors d'une intervention devant le Sénat jeudi.
Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué à l'AFP que parmi les discussions figurerait le plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre entre le Hamas et Israël, que soutient le gouvernement d'extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni.
