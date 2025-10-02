Interception de la flottille pour Gaza : la Belgique a convoqué l'ambassadrice d'Israël

Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a annoncé jeudi avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de sept Belges embarqués dans la flottille pour Gaza interceptée par Israël.

« La manière dont ils ont été arraisonnés (...) et le lieu, dans les eaux internationales, ne sont pas acceptables, raison pour laquelle j'ai convoqué l'ambassadrice », a-t-il déclaré devant le Parlement belge.