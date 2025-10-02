Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Interception de la flottille pour Gaza : la Belgique a convoqué l'ambassadrice d'Israël


AFP / le 02 octobre 2025 à 16h19

Un bateau de la flottille mondiale Sumud intercepté par les forces israéliennes en mer Méditerranée au large des côtes de la bande de Gaza est escorté vers le port méridional d'Ashdod, le 2 octobre 2025. Photo AFP/SAEED QAQ

Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a annoncé jeudi avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de sept Belges embarqués dans la flottille pour Gaza interceptée par Israël.

« La manière dont ils ont été arraisonnés (...) et le lieu, dans les eaux internationales, ne sont pas acceptables, raison pour laquelle j'ai convoqué l'ambassadrice », a-t-il déclaré devant le Parlement belge.

Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a annoncé jeudi avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de sept Belges embarqués dans la flottille pour Gaza interceptée par Israël.

« La manière dont ils ont été arraisonnés (...) et le lieu, dans les eaux internationales, ne sont pas acceptables, raison pour laquelle j'ai convoqué l'ambassadrice », a-t-il déclaré devant le Parlement belge.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés