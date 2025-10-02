Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Erdogan

L'interception de la flottille pour Gaza « témoigne une fois de plus de la brutalité d'Israël »


AFP / le 02 octobre 2025 à 15h41

Des manifestants pro-palestiniens participent à un sit-in pour condamner l’interception par les forces israéliennes des navires de la flottille Global Sumud, qui visaient à atteindre Gaza et à briser le blocus naval israélien, à Istanbul (Turquie), le 2 octobre 2025. Photo REUTERS/Dilara Senkaya.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé jeudi l'intervention des forces israéliennes contre la flottille pour Gaza, jugeant qu'elle « témoigne une fois de plus de la brutalité d'Israël ».

« Cette attaque du gouvernement israélien contre des civils naviguant dans les eaux internationales a une fois de plus démontré la folie avec laquelle ses cadres génocidaires tentent de dissimuler leurs crimes contre l'humanité à Gaza » et révèle « une fois de plus la brutalité d'Israël » a dénoncé le chef de l'Etat.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé jeudi l'intervention des forces israéliennes contre la flottille pour Gaza, jugeant qu'elle « témoigne une fois de plus de la brutalité d'Israël ».

« Cette attaque du gouvernement israélien contre des civils naviguant dans les eaux internationales a une fois de plus démontré la folie avec laquelle ses cadres génocidaires tentent de dissimuler leurs crimes contre l'humanité à Gaza » et révèle « une fois de plus la brutalité d'Israël » a dénoncé le chef de l'Etat.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés