L'interception de la flottille pour Gaza « témoigne une fois de plus de la brutalité d'Israël »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé jeudi l'intervention des forces israéliennes contre la flottille pour Gaza, jugeant qu'elle « témoigne une fois de plus de la brutalité d'Israël ».

« Cette attaque du gouvernement israélien contre des civils naviguant dans les eaux internationales a une fois de plus démontré la folie avec laquelle ses cadres génocidaires tentent de dissimuler leurs crimes contre l'humanité à Gaza » et révèle « une fois de plus la brutalité d'Israël » a dénoncé le chef de l'Etat.