Plus de 16.000 personnes tuées dans les violences depuis 2022, selon l'ONU

Plus de 16.000 personnes ont été tuées depuis 2022 en Haïti, île ravagée par la violence des gangs, a alerté l'ONU jeudi, affirmant que sans soutien international « le pire est peut-être à venir ».
« Le bilan humanitaire est effroyable : la moitié de la population, soit six millions de personnes, dont 3,3 millions d'enfants, a besoin d'aide humanitaire », a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, devant le Conseil des droits de l'homme.
