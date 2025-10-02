Deux morts, trois blessés graves dans une attaque devant une synagogue à Manchester, selon la police

Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées lors d'une attaque jeudi matin devant une synagogue à Manchester, a indiqué la police dans un nouveau bilan, ajoutant par ailleurs que le suspect était « présumé mort ».

Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu sur le suspect de l'attaque mais ne peuvent pas actuellement confirmer sa mort, ajoute la police sur X, expliquant que l'homme est soupçonné d'avoir sur lui des « objets suspicieux » et qu'une équipe spécialisée dans les engins explosifs est sur les lieux.