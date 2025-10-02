Menu
Dernières Infos - Angleterre

Deux morts, trois blessés graves dans une attaque devant une synagogue à Manchester, selon la police


AFP / le 02 octobre 2025 à 14h11, mis à jour à 14h37

Des secouristes interviennent sur les lieux après le signalement d’un incident près d’une synagogue dans le nord de Manchester, en Angleterre,, le 2 octobre 2025. Photo Reuters/ Phil Noble.

Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées lors d'une attaque jeudi matin devant une synagogue à Manchester, a indiqué la police dans un nouveau bilan, ajoutant par ailleurs que le suspect était « présumé mort ».

Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu sur le suspect de l'attaque mais ne peuvent pas actuellement confirmer sa mort, ajoute la police sur X, expliquant que l'homme est soupçonné d'avoir sur lui des « objets suspicieux » et qu'une équipe spécialisée dans les engins explosifs est sur les lieux.

