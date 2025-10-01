Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Décès

La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans, annonce son institut


AFP / le 01 octobre 2025 à 22h15

La primatologue britannique Jane Goodall visite un centre de sauvetage pour chimpanzés le 9 juin 2018 à Entebbe, en Ouganda. Photo AFP

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, figure emblématique de la cause environnementale et défenseure des chimpanzés, est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut.

La chercheuse « est décédée de causes naturelles » alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux États-Unis, a précisé l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux. Cette infatigable scientifique a consacré sa vie à l'étude des grands singes et à la défense de l'environnement et était messagère de la paix des Nations unies depuis 2002.

A plus de 90 ans, elle continuait de parcourir le globe pour sensibiliser le public et exhorter les autorités à agir pour freiner le changement climatique. « Nous nous approchons littéralement d'un point de non-retour », alertait-elle auprès de l'AFP en 2022.

Jane Goodall est considérée comme une des pionnières de l'éthologie moderne. Dans les années 1960, ses travaux menés dans la réserve de Gombe en Tanzanie sur les chimpanzés viennent chambouler la compréhension des comportements des animaux et redéfinir la frontière entre l'homme et les autres espèces.

En révélant qu'ils savent eux aussi fabriquer des outils et les manier, le chercheuse a révolutionné le regard que l'homme porte sur sa place dans la nature.

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, figure emblématique de la cause environnementale et défenseure des chimpanzés, est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut.La chercheuse « est décédée de causes naturelles » alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux États-Unis, a précisé l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux. Cette infatigable scientifique a consacré sa vie à l'étude des grands singes et à la défense de l'environnement et était messagère de la paix des Nations unies depuis 2002.A plus de 90 ans, elle continuait de parcourir le globe pour sensibiliser le public et exhorter les autorités à agir pour freiner le changement climatique. « Nous nous approchons littéralement d'un...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés